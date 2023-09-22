Назван оптимальный метод борьбы с морскими дронами

В ЦКБ «Рубин» назвали боновые заграждения оптимальными против морских дронов

Использование боновых заграждений оптимально для борьбы с морскими дронами. Об этом сообщил заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин», разрабатывающего российские подлодки, Андрей Баранов в интервью РИА Новости.

«Пойдем от простого к сложному: морские подходы к базам, портам и тому подобной инфраструктуре, помимо всего прочего, охраняют боновые сети. В подводной войне давно применяются торпеды, которые схожи с необитаемыми аппаратами, средства противоторпедной защиты тоже известны, с учетом новых угроз они развиваются и модифицируются», — сказал он.

Баранов добавил, что технически возможны и другие варианты защиты, но сейчас это «закрытая тема».

Ранее в сентябре управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко сообщил, что предприятие может поставить Минобороны России универсальные безэкипажные катера на базе платформы «Визир».

В августе стало известно, что НПО «Электромашина» разработало корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль «Нарвал», предназначенный для борьбы с морскими и воздушными дронами. Модуль получил пулемет калибра 12,7 миллиметра.