Правительство нашло способ покрыть дефицит бюджета в 2024 году

Силуанов: на покрытие дефицита бюджета потребуется 4 трлн рублей в год

Для покрытия дефицита бюджета России в 2024-2026 годах потребуется четыре триллиона рублей заимствованных средств в год. Об этом на заседании правительства заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Для финансового обеспечения расходов будут привлечены источники финансирования дефицита бюджета с внутреннего рынка. Общий объем привлечения таких источников для финансирования расходов через заимствования составит более четырех триллионов рублей ежегодно», — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство нашло способ покрытия дефицита бюджета на ближайшие три года. По его словам, главным образом это будет сделано за счет заимствований. Глава кабмина добавил, что при формировании проекта бюджета власти старались минимизировать дефицит, насколько это возможно.

Ранее сообщалось, что в материалах к проекту бюджета на три года доходы прогнозируются в размере 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона рублей в 2025 году и 34,1 триллиона в 2026 году. Расходы при этом составят соответственно 36,6, 34,4 и 35,6 триллиона рублей.