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15:33, 22 сентября 2023Россия

Власти Севастополя ограничили движение авто в центр города после атаки ВСУ

Власти Севастополя: движение автомобилей в центре города ограничено

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей и общественного транспорта в центр Севастополя было решено ограничить после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота. Об этом сообщили городские власти, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что полиция оцепила территорию штаба Черноморского флота в радиусе двух кварталов.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя указали, что автобусы по компенсационному маршруту осуществляют движение до 5 километра Балаклавского шоссе.

ВСУ нанесли ракетный удар по расположенному в Севастополе штабу Черноморского флота 22 сентября. Городские власти рекомендовали жителям не выезжать в центр и в связи с возможным повторением атаки объявили на территории режим ракетной и авиационной угрозы.

Позднее в Минобороны отметили, что cредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь.

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    Анна Щербакова
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