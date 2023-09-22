Игрок клуба РПЛ высказался об отказе выступать за сборную России

Эдгар Севикян рассказал о поддержке после решения играть за сборную Армении

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян высказался о решении отказаться от выступлений за сборную России в пользу национальной команды Армении. Интервью с игроком опубликовано на YouTube-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам игрока, он понимал, что на его поступок люди отреагируют по-разному. «Это ни в коем случае не может отражаться на моем психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека свое мнение, и он вправе его высказывать», — заявил Севикян.

Футболист также отметил, что получил большое количество поддержки. «Допустим, [футболист сборной Армении] Эдуард Сперцян написал после моего заявления. Поддержал и сказал, что рад. Сказал, что ждет в сборной. Я ему очень сильно благодарен», — добавил Севикян.

31 августа Севикян, вызванный на сентябрьский сбор национальной команды, объявил об отказе принять приглашение в сборную России из-за решения выступать за Армению. В Российском футбольном союзе не получали никаких запросов по игроку.