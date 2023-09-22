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14:28, 22 сентября 2023Спорт

Марафонец дал советы по планированию пробежек в дождливую и ветреную погоду

Ультрамарафонец Элконин посоветовал мембранную куртку для пробежек в дождь

Фото: Lucas Favre / Unsplash

Ультрамарафонец, кандидат медицинских наук Александр Элконин дал советы по планированию пробежек в дождливую и ветреную погоду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень важно в такую погоду избегать длительного пребывания на открытой местности под сильным ветром и постоянно двигаться», — заявил Элконин. Он пояснил, что выработка тепла при физической нагрузке позволяет пережить самые экстремальные условия.

Специалист подчеркнул, что постоянно двигаться важно и при плюсовой температуре, потому что дождь с сильным ветром могут вызвать переохлаждение и падение работоспособности даже в теплую погоду. Во время тренировок в холодный сезон Элконин рекомендовал надевать кроссовки на более толстой подошве и мембранную куртку, которая обеспечит защиту от воды и ветра снаружи, но при этом не помешает поту испаряться.

Ранее Элконин объяснил технику дыхания во время бега. Он заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным, при этом верхняя часть тела должна быть расслаблена.

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    Ксения Курашкина
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