Количество ложных вызовов полиции выросло из-за iPhone

Appleinsider: в США выросло количество ложных вызовов из-за сбоя смартфонов

Сбой смартфонов стал причиной увеличившегося числа ложных вызовов экстренных служб США. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Об этом журналистам медиа рассказали представители диспетчерских служб экстренной помощи Западного Массачусетса. Специалисты рассказали, что количество ложных звонков возросло, что связывают с наплывом посетителей сельскохозяйственной ярмарки в регионе.

В местной полиции рассказали, что за выходные получили больше десятка ложных вызовов — во всех случаях позвонившие набирали номер 911 и молчали. Журналисты Appleinsider заявили, что проблема может быть связана с функцией экстренных вызовов в iPhone.

Вероятнее всего, телефоны ошибочно фиксируют момент аварии или ДТП, а затем вызывают экстренные службы. Так, в декабре смартфоны лыжников на нескольких американских курортах США ошибочно определяли экстренный случай и в автоматическом режиме вызывали спасателей.

Представители служб попросили пользователей, которые заметили, что их смартфон совершил экстренный вызов, связываться с диспетчерами и объяснять ситуацию.

В конце 2022-го в США зафиксировали случай спасения попавшего в дорожно-транспортное происшествие водителя благодаря iPhone. Телефон определил ДТП и вызвал полицию, а также оповестил родственников пострадавшего.