Воздействие фталатов во время беременности снизило IQ ребенка

Воздействие фталатов во время беременности связали со снижением IQ ребенка

Ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Барселонского института глобального здравоохранения обнаружили, что высокое воздействие фталатов во время беременности снижает IQ ребенка в будущем, а также уменьшает объем серого вещества. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

В исследовании были использованы данные 775 матерей и детей. У участниц собрали образцы мочи во время беременности, а детям в возрасте десяти лет провели МРТ. Также в 14-летнем возрасте детей попросили пройти тесты на IQ.

Статистический анализ показал, что существует связь между более высокими концентрациями моноэтилфталата (метаболит, продукт распада фталата, содержащегося в косметике) во время беременности и меньшим общим объемом серого вещества у потомства в возрасте десяти лет. Кроме того, повышенное количество моноизобутилфталевой кислоты (метаболита другого фталата) в моче матери во время беременности коррелировало с уменьшением объема белого вещества у девочек.

Также авторы пришли к выводу, что воздействие фталатов на беременных женщин приводило к снижению IQ ребенка в возрасте 14 лет, что согласуется с предыдущими исследованиями. На это, вероятно, частично влияет уменьшение общего объема серого вещества, которое содержит в себе большую часть нейронов мозга, помогает обрабатывать информацию и управлять мышцами.