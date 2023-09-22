Экс-первая ракетка мира подала в суд на производителя БАДов из-за допинга

Симона Халеп подала в суд на производителя БАДов после отстранения за допинг

Румынская теннисистка Симона Халеп подала в суд на компанию-производителя биодобавок после дисквалификации за допинг. Об этом сообщает Digi Sport.

«Мы подали в суд на канадскую компанию примерно месяц назад. Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», — заявил адвокат спортсменки Богдан Стоица.

14 сентября Халеп отстранили за применение допинга до 6 октября 2026 года. Бывшая первая ракетка мира во время выступления на US Open в августе 2022 года cдала пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество роксадустат. В сентябре спортсменка заявила о досрочном завершении сезона из-за перенесенной операции на носу. В октябре 2022-го стало известно о положительной пробе А.

На счету Халеп 24 титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), включая победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. По итогам 2017 и 2018 годов румынская спортсменка возглавляла рейтинг WTA. Сейчас она находится на девятом месте в списке лучших теннисисток мира.