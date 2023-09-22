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14:09, 22 сентября 2023Среда обитания

ЦБ зафиксировал рекордный рост ипотеки

Банк России отметил рекордный рост выдачи ипотек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России отметили рекордный рост выдачи ипотек. По итогам августа объем выданных кредитов вырос на 30 процентов, до 849 миллиардов рублей, зафиксировал Банк России.

Последний рекорд был установлен в декабре прошлого года — ЦБ говорил о сумме 697 миллиардов рублей. Нынешний рост показателей, по оценке регулятора, вызван стремлением граждан сохранить накопления на фоне ослабления курса валюты. Россияне спешно оформляют жилищные ссуды, пока банки не успели отреагировать на подъем ключевой ставки. В сентябре Банк России снова увеличил ключевую ставку — до 13 процентов, а правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20 процентов.

По подсчетам Центробанка, объем льготного кредитования в августе вырос до 507 миллиардов рублей — на 40 процентов. Высокие показатели продемонстрировали выдачи как по семейной, так и по льготной ипотеке: аналитики отметили рост почти на 70 миллиардов рублей с июля по обеим госпрограммам. Меньший рост показали выдачи рыночной ипотеки — с 286 миллиардов рублей в июле до 342 миллиардов рублей в августе.

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Рост ипотечного портфеля в прошлом месяце составил 3,7 процента в сравнении с 2,5 процента в июле. С января показатель вырос до 18,5 процента, что лишь немногим уступает результатам за весь 2022 год. По мнению аналитиков, это говорит о перегреве рынка жилищного кредитования, но уже к концу года темпы оформления ссуд замедлятся в условиях роста ставок и действия макропруденциальных надбавок.

Ранее Минстрою предложили разрешить банкам регулировать ставки по льготной ипотеке в соответствии с рыночными. Ассоциация банков России говорит о коррекции ставок с 2-8 до 14-15 процентов соответственно. Сейчас данное право распространяется лишь на IT-ипотеки.

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    Виктория Клабукова
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