Азербайджан принес официальные извинения в связи с гибелью миротворцев

Глава МИД Азербайджана принес официальные извинения за гибель миротворцев

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принес официальные извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что со слов извинений официального Баку началась встреча Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ООН.

20 сентября стало известно о гибели российских миротворцев, которые попали под обстрел во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе. Уточнялось, что нападение на них произошло в районе населенного пункта Джанятаг.

После этого в Азербайджане отстранили от выполнения обязанностей командира корпуса Вооруженных сил республики, подчиненные которого оказались причастны к гибели миротворцев. Кроме того, были задержаны и подозреваемые в совершении преступления военнослужащие.