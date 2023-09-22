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18:10, 22 сентября 2023Спорт

Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко ответили на вопрос о поединках в октагоне

Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко сравнили бои с искусством и шахматами
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов . Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко ответили на вопрос о том, что для них значат поединки в октагоне. Об этом они рассказали в документальном сериале «Большая битва», цитаты из которого приводит Sport24.

Нурмагомедов назвал бои искусством. «Есть некоторые бойцы, которые со временем приходят к тому, что они творческие люди. Хотя со стороны они вообще так не выглядят. Они становятся творческими людьми, потому что они умеют рисовать. Рисовать картину боя», — заявил он.

Емельяненко сравнил поединки с шахматной партией. «Но в этой шахматной партии нужно быть на пике силы, выносливости, скорости, тактической подготовки. Все должно быть на пике. Но прежде всего надо переиграть противника головой», — отметил он.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках.

В активе Емельяненко-старшего — 40 побед и семь поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.

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