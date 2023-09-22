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12:14, 22 сентября 2023Россия

Россиян предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

Инфекционист Никифоров: одновременное заражение гриппом и COVID-19 опасно

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может быть опасно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

По словам специалиста, заражение сразу двумя этими инфекциями крайне нежелательно, так как это усиливает всю симптоматику и увеличивает количество неблагоприятных исходов.

К счастью, такая ситуация наблюдается довольно редко, отметил Никифоров. Так, в период ковида коинфекция наблюдалась не более чем в 5 процентах случаев.

Дело в том, что, как правило, вирусы конфликтуют между собой и довольно редко поселяются в одном организме. «У вируса есть целый каскад механизмов, которые препятствуют проникновению другого вируса в клетку», — объяснил инфекционист.

Кроме того, в природе происходит конкуренция инфекций. Таким образом, когда в 2019 году пришел коронавирус, он практически полностью вытеснил грипп, напомнил Никифоров.

Все вирусы терпеть не могут друг друга. Каждый отвоевывает свое место под солнцем. Поэтому, как правило, эпидемии или пандемии всегда обусловлены каким-то одним штаммом. Поэтому совместное заражение наблюдается редко

Владимир Никифоровинфекционист

«Сейчас у нас главенствует ковид, не очень тяжелый штамм, и практически не регистрируется ни грипп, ни остальные ОРВИ. То есть ковид сейчас "свирепствует", а все остальные вирусы, грубо говоря, отдыхают. Я думаю, что мы сейчас на пике заболеваемостью коронавирусом. Когда пойдет снижение, погода ухудшится, ковид будет отступать — пойдут другие респираторные вирусы и грипп», — привел пример собеседник «Ленты.ру».

Ранее в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом.

За неделю с 11 по 17 сентября число выявленных в России случаев коронавируса выросло на 48 процентов.

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    Екатерина Смирная
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