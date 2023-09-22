Посольство России в Ереване облили краской

Двое мужчин облили красной краской ворота здания посольства России в Ереване

Двое мужчин облили ворота здания посольства России в Ереване. Видео с места инцидента размещено в социальных сетях, включая азербайджанский ресурс Haqqin.az.

На кадрах видно, как двое неизвестных мужчин с пакетами красной краски в руках приближаются к зданию российского посольства в Ереване. Они быстро поднимаются по ступеням к воротам диппредставительства и бросают краску в сторону ограждения. В ситуацию вмешивается сотрудник правоохранительных органов, после чего мужчины поспешно удаляются, подняв руки над головой.

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, называя его предателем.

21 сентября издание Hraparak со ссылкой на источники сообщало, что Пашинян отказался подавать в отставку на фоне протестов из-за ситуации в Нагорном Карабахе. По данным газеты, политик заявил своим соратникам, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах».