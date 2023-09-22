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13:20, 22 сентября 2023Ценности

Кайли Дженнер случайно показала совместное фото с Тимоти Шаламе

Фото: @elle_mexico

Американская телезвезда Кайли Дженнер случайно показала совместное фото с актером Тимоти Шаламе. Соответствующие кадры опубликовано издание Elle Mexico на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя бизнесвумен посетила модный показ люксового бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. Для показа она выбрала черное облегающее платье, низ которого украсила юбка со стеклянными каплями. Надевая солнцезащитные очки перед журналистами, девушка случайно продемонстрировала экран своего телефона. Видно, что на экране устройства в качестве заставки стоит селфи знаменитостей. На снимке Шаламе нежно целует Дженнер в щеку.

Ранее папарацци запечатлели звездную пару на финальном матче чемпионата, который прошел на арене Артура Эша в Нью-Йорке. Возлюбленные обнималась и целовалась на глазах у публики, несмотря на камеры.

Впервые слухи об отношениях Шаламе и Дженнер появились в апреле. Тогда инсайдеры утверждали, что они состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечалось, что пара вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

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    Мария Винар
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