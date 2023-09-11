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17:54, 11 сентября 2023Ценности

Поцелуй Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь попал в объектив папарацци

Поцелуй Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попал в объектив папарацци на US Open

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Поцелуи американской телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе вновь попали в объектив папарацци на турнире US Open. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитости посетили финальный матч чемпионата, который прошел на арене Артура Эша в Нью-Йорке. На размещенных кадрах видно, как пара обнималась и целовалась на глазах у публики, несмотря на увиденные камеры. Телезвезда была одета в черную футболку и джинсы синего цвета, а ее спутник предпочел серую футболку, брюки из денима и толстовку с капюшоном.

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Звездную пару не впервые фотографируют во время поцелуя. Ранее их запечатлели на концерте певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе, где они также продемонстрировали свои чувства.

Впервые слухи об отношениях Шаламе и Дженнер появились в апреле. Тогда инсайдеры утверждали, что они состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечалось, что пара вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

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    Карина Черных
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