Поцелуй Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь попал в объектив папарацци

Поцелуй Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попал в объектив папарацци на US Open

Поцелуи американской телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе вновь попали в объектив папарацци на турнире US Open. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитости посетили финальный матч чемпионата, который прошел на арене Артура Эша в Нью-Йорке. На размещенных кадрах видно, как пара обнималась и целовалась на глазах у публики, несмотря на увиденные камеры. Телезвезда была одета в черную футболку и джинсы синего цвета, а ее спутник предпочел серую футболку, брюки из денима и толстовку с капюшоном.

Звездную пару не впервые фотографируют во время поцелуя. Ранее их запечатлели на концерте певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе, где они также продемонстрировали свои чувства.

Впервые слухи об отношениях Шаламе и Дженнер появились в апреле. Тогда инсайдеры утверждали, что они состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечалось, что пара вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос.