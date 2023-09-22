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08:11, 22 сентября 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода и ЛЭП

Власти Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода и ЛЭП

Фото: Telegram-канал Николая Лукашука

В Днепропетровской области были повреждены газопровод и две линии электропередачи (ЛЭП). О последствиях взрывов заявил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram.

«Повреждены две линии электропередачи и газопровод», — говорится в публикации.

21 сентября стало известно, что в Слободском районе Харькова повреждения получило производственное здание предприятия в результате взрыва. Ранее сообщалось о повреждении объекта социальной инфраструктуры в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в городе Черкассы. Также глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что в городе Дрогобыч были повреждены промышленные объекты.

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    Кристина Есикова
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