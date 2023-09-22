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19:26, 22 сентября 2023Забота о себе

Флеболог назвала способы сохранить ноги красивыми и здоровыми

Флеболог Ольга Дубровская призвала заниматься профилактикой варикоза

Фото: Yen Phi / Unsplash

Чтобы сохранить ноги красивыми и здоровыми, необходимо заниматься профилактикой варикоза, призывает сердечно-сосудистый хирург, флеболог клиники и Центра хирургии «Будь Здоров» Ольга Дубровская. Способы сохранить здоровье ног врач назвала «Ленте.ру».

«Варикоз хитер и может не проявлять себя, пока не перейдет в запущенную стадию, предупреждает врач. — Тогда появляются видимые признаки: вздутые вены на ногах, разрастающаяся капиллярная сетка под кожей».

Дубровская предупредила, что, если варикоз не лечить, застой крови может привести к более серьезным последствиям: тромбофлебиту, трофическим язвам. Заболевание при отсутствии профилактики может активно прогрессировать, затрагивая не только магистральные вены, но и более мелкие, особенно если пациент ведет малоактивный образ жизни.

Например, варикоз третьей стадии характеризуется следующими признаками: застоем крови в венах, тяжестью в ногах, постоянными отеками ног (даже после сна), синяками, узлами вен и выпуклыми венами на ногах

Ольга Дубровскаясердечно-сосудистый хирург, флеболог

По словам врача, на первых стадиях варикоза эффективны профилактические меры: здоровый образ жизни, регулярные занятия спортом и разминки при сидячей работе, применение венотоников, ношение компрессионного трикотажа, выбор правильной обуви.

Профилактика позволяет отсрочить операцию или вовсе избежать ее

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Медицина в области амбулаторных малоинвазивных операций активно развивается, отмечает собеседница «Ленты.ру». По ее словам, такие способы лечения варикоза имеют свои преимущества. Например, отсутствие периода реабилитации и необходимости ложиться в стационар. Операции проводят одним днем под местной анестезией.

«Для лечения варикоза могут применять эндовенозную лазерную коагуляцию, радиочастотную облитерацию, микросклеротерапию и пенную склеротерапию, минифлебэктомию (удаление варикозных вен через проколы). Для пациентов удобно, что накладывать швы на места проколов не нужно», — подвела итог Дубровская.

Ранее хирург Елена Петрова назвала способы борьбы с отеками ног. Среди прочего она посоветовала следить за количеством жидкости в организме.

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    Вера Владзиевская
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