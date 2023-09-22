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17:28, 22 сентября 2023Наука и техника

Стало известно о снимавших Севастополь спутниках США

Cпутники американской компании Maxar снимали Севастополь 19 и 20 сентября

Фото: BlackSky / Reuters

Спутники американской компании Maxar за последние дни дважды проводили съемку города Севастополя. Об этом стало известно РИА Новости.

Агентство обратило внимание на опубликованную на сайте компании информацию. Так, космический аппарат WorldView-3 осуществлял съемку Севастополя 19 сентября, а спутник WorldView-2 — 20-го.

«На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки», — уверяет агентство.

Ранее «Ленте.ру» из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar стало известно, что патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил США находился вблизи Севастополя во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России.

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    Иван Потапов
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