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00:37, 22 сентября 2023Россия

Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским

Захарова высмеяла обстановку на пресс-конференции Байдена и Зеленского
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале разместила видео с фрагментом встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским и высмеяла обстановку на их пресс-конференции.

На видео лидеры двух стран сидят в комнате с журналистами, вероятно, в преддверии совместной пресс-конференции. При этом Зеленский выглядит растерянным, а Байден молча улыбается, осматривая собравшуюся толпу репортеров.

«Прекрасно все: мимика, антураж, атмосфера», — сыронизировала Захарова.

Ранее стало известно, что Байден во время встречи с Зеленским заверил его в решительности американцев в вопросе обеспечения сохранения международной поддержки Украины. Он добавил, что государства «Большой семерки» (G7) вместе с другими странами занялись процессом формализации долгосрочных обязательств перед Киевом в вопросах безопасности.

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    Марина Совина
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