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01:54, 22 сентября 2023Мир

Лавров обсудил с главой МИД Буркина-Фасо ситуацию вокруг Нигера

Лавров обсудил с главой МИД Буркина-Фасо Руамбой ситуацию вокруг Нигера
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с коллегой из Буркина-Фасо Оливией Руамбой ситуацию вокруг Нигера, где ранее произошел государственный переворот. Об этом рассказала сама глава МИД африканского государства корреспонденту «Ленты.ру».

Дипломат рассказала, что на переговорах с Лавровым затронула события в Нигере и угрозу интервенции в страну со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). «Мы считаем, что необходимо отдать приоритет дипломатическому разрешению этой ситуации», — отметила Руамба.

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Глава МИД Буркина-Фасо подчеркнула, что военное вмешательство ЭКОВАС может обернуться серьезными гуманитарными последствиями, и напомнила о плачевном состоянии Ливии. «И мы все скрещиваем пальцы в надежде, что в этот раз будет все будет разрешено мирно», — заявила Руамба.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Соседние страны, входящие в ЭКОВАС, заявили в августе, что планируют военную интервенцию с целью восстановления конституционного порядка в африканском государстве. Участники объединения разработали соответствующие военные планы, однако пока так и не предприняли попытку военного вмешательства и пытаются урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

При этом в середине сентября стало известно, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны. Как отметил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита, новый альянс позволит не только обеспечить безопасность этих стран, но и благополучие их народов.

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    Марина Совина
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