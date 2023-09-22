В Госдуме объяснили отказ Египта от закупок российской пшеницы

Депутат Лисовский: Египет отказался от российской пшеницы из-за высоких цен

Отказ Египта от закупки российской пшеницы и поиск альтернативных поставщиков в Госдуме объяснили высокими экспортными пошлинами, которые привели к росту цен. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

По словам депутата, Минсельхоз «в свое время подсел на вывозные пошлины». Эти взносы хорошо пополняют бюджет, однако такие доходы потом распределяются в ущерб российским аграриям, сказал он. «В результате того, что они эффективно назначают эти пошлины, я имею в виду стоимость, соответственно, цена становится неконкурентной», — заявил Лисовский.

Он отметил, что чиновники не готовы быстро реагировать на часто меняющиеся цены на рынке зерна, особенно в период уборочной компании. Поэтому за счет завышения экспортной пошлины российская пшеница становится неконкурентоспособной, объяснил депутат. «Говорить, что они хотели сформировать какую-то цену в интересах страны, — это совершенно нет. Они просто хотели как можно больше доходов получить с вывозной пошлины, а получили совершенно обратное», — сказал Лисовский.

По данным Bloomberg, власти Египта решили отказаться от анонсированной в начале сентября закупки 480 тысяч тонн российской пшеницы из-за того, что не смогли договориться с Москвой о цене. Вместо нее зерно поставят французские и болгарские фермеры.

В августе страна, по данным Российского зернового союза, получила 910 тысяч тонн российской пшеницы, что на 35 процентов меньше, чем год назад. Тем не менее Египет стал крупнейшим покупателем в этом месяце.