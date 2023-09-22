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09:44, 22 сентября 2023Ценности

Нюша снялась в купальнике на отдыхе

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 33-летняя исполнительница предстала на отдыхе в желто-белом купальнике в полоску с укороченным топом и плавками на высокой посадке. При этом звезда продемонстрировала стройное и подтянутое тело.

Кроме того, на снимке видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а на ее коже заметны мелкие пигментные пятна. Свой образ она дополнила собранными в тугую прическу волосами и украшениями в виде массивных серег.

Ранее в сентябре Нюша показала естественное лицо без косметики. На размещенном снимке 33-летняя знаменитость предстала в белом банном халате напротив зеркала, слегка приоткрыв руками обнаженную зону декольте.

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    Екатерина Ештокина
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