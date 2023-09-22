НХЛ одобрила продажу «Оттавы» за рекордную для лиги сумму

НХЛ одобрила продажу «Оттавы» за рекордные для лиги 950 миллионов долларов

Совет директоров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил продажу «Оттавы Сенаторс» за рекордную для организации сумму. Об этом сообщает Ottawa Sun.

Контрольный пакет акций приобрел 58-летний миллиардер Майкл Эндлауэр. Общая сумма сделки составила 950 миллионов долларов — это самое большое значение за всю историю НХЛ. Совет директоров утвердил продажу клуба единогласно.

Анна и Оливия Мелник, владевшие командой ранее, сохранили 10 процентов акций. Отмечается, что Эндлауэр будет принимать активное участие в деятельности «Оттавы».

В составе канадского клуба играют два российских хоккеиста: Артем Зуб и Егор Соколов. Зуб выступает за «Сенаторс» с 2020 года. Соколов пополнил состав команды в 2021 году.

