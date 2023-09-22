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09:40, 22 сентября 2023Спорт

НХЛ одобрила продажу «Оттавы» за рекордную для лиги сумму

НХЛ одобрила продажу «Оттавы» за рекордные для лиги 950 миллионов долларов

Фото: Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports / Reuters

Совет директоров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил продажу «Оттавы Сенаторс» за рекордную для организации сумму. Об этом сообщает Ottawa Sun.

Контрольный пакет акций приобрел 58-летний миллиардер Майкл Эндлауэр. Общая сумма сделки составила 950 миллионов долларов — это самое большое значение за всю историю НХЛ. Совет директоров утвердил продажу клуба единогласно.

Анна и Оливия Мелник, владевшие командой ранее, сохранили 10 процентов акций. Отмечается, что Эндлауэр будет принимать активное участие в деятельности «Оттавы».

В составе канадского клуба играют два российских хоккеиста: Артем Зуб и Егор Соколов. Зуб выступает за «Сенаторс» с 2020 года. Соколов пополнил состав команды в 2021 году.

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    Ксения Курашкина
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