В России высказались об ответе на атаку на Севастополь

Депутат Швыткин: тактика ВС РФ должна исходить из задач, а не из ударов ВСУ

Уничтожение сил и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должно опираться на какие-либо ответные действия. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о возможной реакции России на атаку на Севастополь заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я неоднократно себя ловил на мысли, что мы не должны исходить из наносимых по нам ударов. Мы должны прежде всего исходить из замысла и выполнения ближайших задач. Боевые действия, тактика ведения боевых действий и задачи Генерального штаба Российской Федерации должны носить постоянный, напряженный характер в отношении противника», — заявил депутат.

Днем 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота (ЧФ) России. По его словам, осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского.

Минобороны заявило, что в ходе отражения атаки на Севастополь российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских ракет.

Позднее стало известно, что патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил США был замечен близ Севастополя во время ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ.