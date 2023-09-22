Студент-медик одним движением вылечил парализованного кота

SCMP: в Китае студент одним движением вправил позвонки парализованному коту

Студент Университета традиционной китайской медицины в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, с помощью одного прикосновения вылечил парализованного кота. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Пострадавшее животное у ворот университета обнаружила группа студентов. Парализованный ниже шеи кот был настолько слаб, что не мог мяукать и шипеть. Студенты отвезли его в ветеринарную клинику. Специалисты осмотрели кота и пришли к выводу, что он попал под машину. Они добавили, что животное, судя по подстриженным когтям, было домашним и его бросили хозяева.

Учащиеся поселили кота в общежитии, где планировали ухаживать за ним до тех пор, пока не накопят деньги на его лечение. Вскоре о произошедшем стало известно одному из студентов университета, проживающему в общежитии. Он быстро определил, что у кота в результате столкновения с машиной сместились позвонки, которые теперь давят на спинномозговые нервы.

Затем медик одним движением вправил позвонки животному, слегка ущипнув его за спину. «Сразу после того, как мы услышали хруст, кот смог пошевелить задними лапами. Не могу поверить!» — рассказывает один из студентов. Спустя несколько дней другой студент провел коту процедуру иглоукалывания. После этого животное полностью восстановилось и смогло самостоятельно ходить.

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