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22:01, 22 сентября 2023Бывший СССР

В Ереване протестующие подошли к зданию посольства России

В Ереване колонна протестующих подошла к зданию посольства России

Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure / Reuters

Колонна демонстрантов в центре Еревана подошла к зданию посольства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед зданием дипмиссии полиция выставила оцепление. Столкнувшись с преградой, протестующие отошли и присоединились к основной массе демонстрантов.

Минингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сам политик ранее объявил своей команде, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой».

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций называли премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем.

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    Марина Совина
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