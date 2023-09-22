В Ереване протестующие подошли к зданию посольства России

В Ереване колонна протестующих подошла к зданию посольства России

Колонна демонстрантов в центре Еревана подошла к зданию посольства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед зданием дипмиссии полиция выставила оцепление. Столкнувшись с преградой, протестующие отошли и присоединились к основной массе демонстрантов.

Минингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сам политик ранее объявил своей команде, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой».

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций называли премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем.