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08:28, 22 сентября 2023Бывший СССР

Протестующие перекрыли центральный проспект в Ереване

В Армении протестующие перекрыли центральный проспект, требуя отставки премьера

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли проспект Мясникяна, связывающий центр Еревана с районами на окраинах и ведущей в Грузию межгосударственной дорогой. Об этом заявила депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, цитирует РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, образовались заторы. Участники протестной акции заблокировали и другие улицы, добавила она.

Ранее Пашинян по случаю Дня независимости обратился к соотечественникам и посетовал на переживаемые Арменией тяготы. Премьер заявил, что народ его страны живет в трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания».

21 сентября издание Hraparak со ссылкой на источники сообщало, что Пашинян отказался подавать в отставку на фоне протестов из-за ситуации в Нагорном Карабахе. По данным газеты, политик заявил своим соратникам, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах».

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    Кристина Есикова
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