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11:37, 22 сентября 2023Россия

С надгробия Пригожина пропал один предмет

78.ru: с надгробия бизнесмена Пригожина в Петербурге пропала скрипка

Фото: Reuters

С надгробия бизнесмена Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге пропал один предмет. Об этом заявил собеседник портала 78.ru.

Он уточнил, что речь идет о скрипке. По его информации, музыкальный инструмент был принесен туда в начале сентября.

«Скрипка была, потом не стало, но никто не обращался. Может быть, люди пришли, положили скрипку, помянули и унесли, потому что скрипка была в хорошем состоянии», — поделился работник.

По словам собеседника, после исчезновения скрипки у надгробия Пригожина появились видеокамера и охрана.

Самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа, вместе с ним на борту Embraer находились девять человек. Никого из пассажиров и членов экипажа спасти не удалось. По факту крушения было возбуждено уголовное дело, рассматривается несколько версий случившегося.

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    Анна Щербакова
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