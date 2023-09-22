Семак оценил готовность пожать руку Дзюбе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность пожать руку нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе. Об этом сообщает Sport24.
Специалист рассказал, что не общался с футболистом после инцидента, произошедшего прошлой весной. «Что касается рукопожатия, то я всегда открыт, пожалуйста, ко всем без исключения людям. Нет человека, с которым я не хочу здороваться», — заявил Семак.
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 24 сентября, в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент петербургский клуб находится на втором месте, а москвичи занимают восьмую позицию в таблице чемпионата.
9 апреля «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче 22-го тура первенства страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал. Позже футболист пояснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его. Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации.