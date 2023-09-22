Семак оценил готовность пожать руку Дзюбе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что готов пожать руку Артему Дзюбе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность пожать руку нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе. Об этом сообщает Sport24.

Специалист рассказал, что не общался с футболистом после инцидента, произошедшего прошлой весной. «Что касается рукопожатия, то я всегда открыт, пожалуйста, ко всем без исключения людям. Нет человека, с которым я не хочу здороваться», — заявил Семак.

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 24 сентября, в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент петербургский клуб находится на втором месте, а москвичи занимают восьмую позицию в таблице чемпионата.

9 апреля «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче 22-го тура первенства страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал. Позже футболист пояснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его. Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации.