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12:34, 22 сентября 2023Спорт

Семак оценил готовность пожать руку Дзюбе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что готов пожать руку Артему Дзюбе

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность пожать руку нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе. Об этом сообщает Sport24.

Специалист рассказал, что не общался с футболистом после инцидента, произошедшего прошлой весной. «Что касается рукопожатия, то я всегда открыт, пожалуйста, ко всем без исключения людям. Нет человека, с которым я не хочу здороваться», — заявил Семак.

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 24 сентября, в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент петербургский клуб находится на втором месте, а москвичи занимают восьмую позицию в таблице чемпионата.

9 апреля «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче 22-го тура первенства страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал. Позже футболист пояснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его. Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации.

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    Алексей Гусев
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