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15:52, 22 сентября 2023Бывший СССР

На Украине признали причастность ВСУ к атаке на Севастополь

Командующий ВС ВСУ Олещук поблагодарил пилотов за атаку на Севастополь
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Малашенко / ТАСС

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук признал причастность войск республики к атаке на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя ракетный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ), командующий ВС ВСУ поблагодарил украинских пилотов.

22 сентября войска Украины атаковали расположенный в Севастополе штаб ЧФ. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет при отражении атаки на город, отчитались в Министерстве обороны.

После удара по штабу ЧФ жителей Севастополя предупредили о новом возможном ракетном ударе по городу, но затем отменили тревогу. При этом власти призвали не выезжать в центр города и сообщили, что дороги там перекрыты для проведения специальных мероприятий.

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    Кристина Есикова
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