На Украине признали причастность ВСУ к атаке на Севастополь

Командующий ВС ВСУ Олещук поблагодарил пилотов за атаку на Севастополь

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук признал причастность войск республики к атаке на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя ракетный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ), командующий ВС ВСУ поблагодарил украинских пилотов.

22 сентября войска Украины атаковали расположенный в Севастополе штаб ЧФ. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет при отражении атаки на город, отчитались в Министерстве обороны.

После удара по штабу ЧФ жителей Севастополя предупредили о новом возможном ракетном ударе по городу, но затем отменили тревогу. При этом власти призвали не выезжать в центр города и сообщили, что дороги там перекрыты для проведения специальных мероприятий.

