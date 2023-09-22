Слуцкий прокомментировал решение РФС наказать его за оскорбление журналиста
Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал решение Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) наказать его за оскорбление журналиста. Его слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».
Слуцкий рассказал, что отнесся к этому наказанию не спокойно. «Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например, на ее содержание. Но вот 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз таки чуть меньше досталось», — добавил он. Специалист подчеркнул, что не понимает, зачем ему назначили штраф, потому что на данный момент у него нет доходов в футбольной среде.
14 августа в РФС заявили, что поведение Слуцкого в эфире программы «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям восьмой статьи регламента РФС по этике. Слуцкого обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а также запретили ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.
До ноября 2022 года Слуцкий занимал пост главного тренера «Рубина». Он работал в команде с 2019-го. Сообщалось, что специалист покинул ее по собственному желанию.
В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда прошла отбор на Евро-2016, однако на турнире сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.