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09:09, 22 сентября 2023Спорт

Слуцкий прокомментировал решение РФС наказать его за оскорбление журналиста

Слуцкий рассказал, что отнесся к наказанию за оскорбление журналиста не спокойно

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал решение Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) наказать его за оскорбление журналиста. Его слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Слуцкий рассказал, что отнесся к этому наказанию не спокойно. «Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например, на ее содержание. Но вот 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз таки чуть меньше досталось», — добавил он. Специалист подчеркнул, что не понимает, зачем ему назначили штраф, потому что на данный момент у него нет доходов в футбольной среде.

14 августа в РФС заявили, что поведение Слуцкого в эфире программы «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям восьмой статьи регламента РФС по этике. Слуцкого обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а также запретили ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

До ноября 2022 года Слуцкий занимал пост главного тренера «Рубина». Он работал в команде с 2019-го. Сообщалось, что специалист покинул ее по собственному желанию.

В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда прошла отбор на Евро-2016, однако на турнире сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.

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    Андрей Стрельцов
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