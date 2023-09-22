Хоккеист рассказал об отношении к россиянам в Швеции

Российский хоккеист Барулин рассказал, что в шведских клубах следят за КХЛ

Игрок «Буроса» Константин Барулин рассказал об отношении к российским спортсменам в Швеции. Его слова приводит Legalbet.

«Шведская лига в прошлом сезоне запрещала подписывать российских хоккеистов. Но уже с этого сезона, по-моему, пошли на уступки, и некоторые команды рассматривают российских игроков», — заявил он, отметив, что все понимают, что нужно находить компромиссы.

По словам Барулина, в Швеции следят за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). «В моей команде ребята интересовались, как все происходит. КХЛ на хорошем счету во всем мире. Много вопросов было», — поделился он.

Ранее переехавший в Канаду хоккеист Валентин Жугин рассказал об отношении к россиянам в стране. «Сталкивался ли я с негативным отношением к россиянам? Нет. Не знаю, как в США, но в Канаде все хорошо, ко всем относятся дружелюбно», — заявил спортсмен.