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13:18, 20 сентября 2023Спорт

Переехавший в Канаду хоккеист рассказал об отношении к россиянам в стране

Перешедший в CHL Жугин рассказал, что в Канаде к русским относятся дружелюбно
Валентин Жугин (справа)

Валентин Жугин (справа). Фото: Chris Tanouye / Getty Images

Переехавший в Канаду хоккеист Валентин Жугин рассказал об отношении к россиянам в стране. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сталкивался ли я с негативным отношением к россиянам? Нет. Не знаю, как в США, но Канаде все хорошо, ко всем относятся дружелюбно», — заявил спортсмен. Он добавил, что партнеры по команде интересуются его жизнью в России и пытаются учить некоторые русские слова.

Жугин — воспитанник магнитогорского хоккея. До отъезда в Канаду он подписал контракт с «Металлургом», однако не провел ни одного матча за основную команду. С 2020-го хоккеист играл в Молодежной хоккейной лиге за «Стальных лис». Летом 2021 года форвард заключил соглашение с «Гельф Шторм» и отправился в юниорскую Хоккейную лигу Онтарио (CHL). На данный момент он выступает там за «Сагино Спирит».

Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров рассказал о попытках привить русскую культуру детям в Канаде. Хоккеист заявил, что дома общается с детьми только на русском языке, отметив, что старшая дочь посещает уроки русского языка.

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    Андрей Стрельцов
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