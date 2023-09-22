Фон дер Ляйен назвала сроки принятия решения о переизбрании на пост главы ЕК

Фон дер Ляйен примет решение о переизбрании на пост главы ЕК к концу года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки принятия решения о переизбрании на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли она вновь баллотироваться на пост главы Еврокомиссии, фон дер Ляйен ответила: «Я приму решение ближе к концу года».

Она также прокомментировала информацию, что президент США Джо Байден хочет видеть ее на посту генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга, назвав ее лишь слухами и отметила, что предпочитает работу, связанную с Европейским союзом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила фон дер Ляйен, произнесшую речь о вине России за трагедию в Хиросиме, во лжи. По словам Захаровой, речь фон дер Ляйен отвратительна и опасна.