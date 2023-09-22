Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 22 сентября 2023Мир

Фон дер Ляйен назвала сроки принятия решения о переизбрании на пост главы ЕК

Фон дер Ляйен примет решение о переизбрании на пост главы ЕК к концу года

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки принятия решения о переизбрании на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли она вновь баллотироваться на пост главы Еврокомиссии, фон дер Ляйен ответила: «Я приму решение ближе к концу года».

Она также прокомментировала информацию, что президент США Джо Байден хочет видеть ее на посту генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга, назвав ее лишь слухами и отметила, что предпочитает работу, связанную с Европейским союзом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила фон дер Ляйен, произнесшую речь о вине России за трагедию в Хиросиме, во лжи. По словам Захаровой, речь фон дер Ляйен отвратительна и опасна.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет ВВС США заметили близ Севастополя во время ракетного удара по штабу ЧФ

    Анастасия Волочкова раскрыла подробности интимной жизни

    ФСБ уличила сотрудника российской авиакомпании в афере с билетами

    Стало известно число задержанных на протестах в Ереване

    Фон дер Ляйен назвала сроки принятия решения о переизбрании на пост главы ЕК

    В России спрогнозировали рост экономики в 2024-2026 годах

    Экс-первая ракетка мира подала в суд на производителя БАДов из-за допинга

    Боррель остался недоволен темпами поставок оружия Украине

    Губернатор описал разрушения после удара ВСУ по штабу Черноморского флота

    Запад захотел заручиться поддержкой Индии в борьбе с российскими алмазами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости