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10:59, 22 сентября 2023Культура

Вслед за Снуп Доггом в Ереване отменили концерт Успенской

Вслед за Снуп Доггом в Ереване отменили концерт Любови Успенской

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерт российской исполнительницы Любови Успенской отменили в Ереване на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщил концертный директор исполнительницы в разговоре с «Абзацем».

Выступление было запланировано на 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

«Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут. Будет перенос в ближайшее время, пока дату не назначили», — поведал медиаменеджер артистки.

Ранее сообщалось, что концерт американского рэп-исполнителя Снуп Догга (Snoop Dogg), который должен был состояться в Ереване, перенесли на неопределенную дату после массовых митингов.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.

На следующий день в ведомстве сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном, что вызвало массовые митинги с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и столкновения между протестующими и полицейскими.

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    Анастасия Астахова
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