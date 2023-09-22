Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:17, 22 сентября 2023Россия

В Севастополе предупредили о громких звуках

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил горожан о громких звуках

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о возможных громких звуках из-за уничтожения вывезенной из центра города ракеты. Об этом он написал в Telegram.

Ранее губернатор сообщил о вывозе части сбитой над городом ракеты из Севастополя.

Фрагмент ракеты уничтожат около 21:00 мск на полигоне в районе горы Кара-Коба к востоку от Севастопольской бухты, уточнил Развожаев.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по историческому зданию штаба Черноморского флота. По данным Минобороны России, в ходе атаки на город средствами противовоздушной обороны были сбиты пять ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась из Севастополя

    Названы способы сэкономить на ремонте квартиры

    В России восьмилетний мальчик сбежал из дома после урока «Разговоры о важном»

    Российский заключенный угрожал сотруднику колонии и попал под суд

    Певица Рита Ора сделала неожиданное признание о сексе с Тайкой Вайтити

    В США рассказали о наполненном модификациями вертолете спецназа

    50-летняя Хайди Клум снялась в трусах для обложки журнала

    Хави продлил контракт с «Барселоной»

    Европа решила нарастить закупки газа у конкурента России

    Бывший сотрудник российской полиции осужден за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости