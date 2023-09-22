В Севастополе предупредили о громких звуках

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил горожан о громких звуках

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о возможных громких звуках из-за уничтожения вывезенной из центра города ракеты. Об этом он написал в Telegram.

Ранее губернатор сообщил о вывозе части сбитой над городом ракеты из Севастополя.

Фрагмент ракеты уничтожат около 21:00 мск на полигоне в районе горы Кара-Коба к востоку от Севастопольской бухты, уточнил Развожаев.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по историческому зданию штаба Черноморского флота. По данным Минобороны России, в ходе атаки на город средствами противовоздушной обороны были сбиты пять ракет.