Сеть супермаркетов потеряла десятки миллионов долларов из-за краж

Торговая сеть Co-op Food заявила об убытках в $41 млн от воровства в магазинах

Британская сеть супермаркетов Co-op Food объявила об убытках от краж в магазинах, составивших в первой половине 2023 года 41 миллион долларов. Об этом пишет Guardian.

За год показатель увеличился примерно на треть — до 175 тысяч краж. Таким образом, ретейлер фиксировал почти тысячу подобных инцидентов ежедневно. Назвавший потери рекордными управляющий директор сети Мэтт Худ обратил внимание, что если раньше шоплифтеры воровали в магазинах дорогие товары, например алкоголь, то теперь речь идет и об обычных продуктах питания.

Руководитель ретейлера отметил, что сеть старается поддерживать сравнительно низкие цены в условиях роста стоимости жизни, но также призвал бороться с магазинными кражами, в том числе осуществляя профилактику силами полиции. В противном случае, пояснил Худ, у правонарушителей возникает ощущение, что их поступки не влекут за собой никаких последствий.

В условиях повсеместного роста цен о росте шоплифтинга сообщают в разных странах. В частности, в Польше заявили, что экономические проблемы 2022 года привели к всплеску магазинных краж в стране. Продукты воруют не только в магазинах. На фоне рекордно выросшей стоимости оливкового масла стало известно об участившихся случаях его краж из маслобоен в Испании.