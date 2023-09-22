Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:47, 22 сентября 2023Экономика

Сеть супермаркетов потеряла десятки миллионов долларов из-за краж

Торговая сеть Co-op Food заявила об убытках в $41 млн от воровства в магазинах

Фото: Chris Hondros / Getty Images

Британская сеть супермаркетов Co-op Food объявила об убытках от краж в магазинах, составивших в первой половине 2023 года 41 миллион долларов. Об этом пишет Guardian.

За год показатель увеличился примерно на треть — до 175 тысяч краж. Таким образом, ретейлер фиксировал почти тысячу подобных инцидентов ежедневно. Назвавший потери рекордными управляющий директор сети Мэтт Худ обратил внимание, что если раньше шоплифтеры воровали в магазинах дорогие товары, например алкоголь, то теперь речь идет и об обычных продуктах питания.

Руководитель ретейлера отметил, что сеть старается поддерживать сравнительно низкие цены в условиях роста стоимости жизни, но также призвал бороться с магазинными кражами, в том числе осуществляя профилактику силами полиции. В противном случае, пояснил Худ, у правонарушителей возникает ощущение, что их поступки не влекут за собой никаких последствий.

В условиях повсеместного роста цен о росте шоплифтинга сообщают в разных странах. В частности, в Польше заявили, что экономические проблемы 2022 года привели к всплеску магазинных краж в стране. Продукты воруют не только в магазинах. На фоне рекордно выросшей стоимости оливкового масла стало известно об участившихся случаях его краж из маслобоен в Испании.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Польша и Украина поссорились из-за зерна. Как этот конфликт отразится на поставках оружия Киеву?

    Опубликован трейлер сериала «Грисельда» с Софией Вергарой в роли наркобаронессы

    В США рассказали о решении по ракетам ATACMS для ВСУ

    США, Индия, Япония и Австралия выступили за прочный мир на Украине

    Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления

    В украинском городе прогремели взрывы

    Соединение из хмеля предложили использовать для борьбы с ожирением

    Российский самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

    Джулианна Мур порадовала фанатов снимком без макияжа

    Минфин предложил изменить способ расчета доходов России от нефти и газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости