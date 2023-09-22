Россиянам рассказали об изменении цен на топливо

Глава топливного союза Аркуша: цены на бензин в России снижаться не будут

Стоимость бензина пока не будет снижаться и продолжит расти в пределах инфляции. Об этом сообщил НСН глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, падать цены на бензин начнут только у независимых АЗС, которые сейчас держат цены на уровне в среднем на десять рублей выше, чем у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). «Когда к ним придет дешевое топливо, надеюсь, оно будет снижаться в опте, они снизятся на ВИНК», — сказал Аркуша.

Специалист также опроверг сообщения о том, что на фоне убытков бизнесмены в российских регионах начали закрывать автозаправки. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов ранее пояснил, что закрытие в основном коснулось небольших АЗС, расположенных в отдаленных населенных пунктах и заправок на юге России.

Российский премьер Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление, которым устанавливаются ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание». Ограничения он назвал бессрочными и подчеркнул, что они «прикрывают» возможность купить топливо для недобросовестных участников рынка.