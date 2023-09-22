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07:42, 22 сентября 2023Экономика

В регионах России из-за убытков стали закрываться заправки

«Известия»: России стали закрывать АЗС из-за подорожания и дефицита топлива

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В некоторых регионах России стали закрываться заправки из-за убытков в результате рекордного подорожания топлива и его дефицита. Об этом со ссылкой на зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева сообщает газета «Известия».

По словам директора сети «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александра Вахрушина, предпринимателям становится просто невыгодно содержать заправки.

«Некоторые клиенты, закупавшие у нас оборудование, вынуждены были остановить работу на своих АЗС. Часть клиентов остановили строительство новых АЗС, так как торговля топливом для них стала убыточной», — добавил генеральный директор ООО «ЭдАн Инжиниринг» и владелец торговой марки оборудования для заправок НАРА Эдуард Анимаев.

В основном закрытие коснулось небольших АЗС, расположенных в отдаленных населенных пунктах и заправок на юге России, пояснил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, это единичные случаи, и о массовом закрытии бизнеса речь пока не идет.

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Чтобы справиться с дефицитом и рекордным подорожанием бензина власти приняли решение запретить вывоз из страны топлива начинает. Он будет действовать с 21 сентября и не затронет поставки по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи. Также под запрет не попадут транзит топлива для армии и обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, перевозка бензина физлицами для личного пользования и поставки в Южную Осетию и Абхазию.

В кабмине заявили, что временные ограничения помогут снизить цены на топливо для потребителей. В Минэнерго объяснили запрет борьбой с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

Эксперты считают, что запрет на экспорт топлива из России будет эффективен и позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке лишь в кратковременной перспективе. До конца октября розничные цены на бензин и дизель в стране могут упасть на 5-10 процентов, отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Однако властям предстоит найти более стабильный механизм сдерживания цен, добавил аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

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    Вячеслав Агапов
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