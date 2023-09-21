Оценена эффективность ограничений на вывоз топлива из России

Аналитик Кауфман: ограничения на вывоз топлива из РФ не будут действовать долго

Временный запрет на экспорт топлива из России будет эффективен и позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, однако ограничения вряд ли будут действовать долго, считает аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Его мнение в одном из своих Telegram-каналов приводит РИА Новости.

Согласно оценке эксперта, властям предстоит найти более стабильный механизм сдерживания цен. Кауфман полагает, что в части бензина нововведения сильнее всего затронут «Сургутнефтегаз», а дизель наиболее значимой статьей дохода является для «Татнефти» и «Газпром нефти».

Запрет на вывоз из России бензина и дизельного топлива начинает действовать с 21 сентября. Он не коснется поставок бензина по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи. Кроме того, ограничения не затронут транзит топлива для армии и обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, а также транспортировку бензина физлицами для личного пользования и поставок в Южную Осетию и Абхазию.

Ранее возможность принятия кардинальных мер на рынке топлива допустил вице-премьер Александр Новак. Помимо ограничений экспорта, власти обсуждали установление заградительных пошлин до 250 долларов за тонну. Также правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу и организовало ежедневный мониторинг закупок для нужд сельхозпроизводителей с корректировкой объемов.