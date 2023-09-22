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09:38, 22 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР организовали встречу пленных украинских бойцов с родными

Власти ДНР организовали встречу пленных украинских бойцов с родными

Кадр: РИА Новости

Волонтеры совместно с властями Донецкой народной республики (ДНР) организовали встречу пленных украинских бойцов с родными. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что некоторые военнопленные рассказали о нежелании идти на обмен. Кроме того, по их словам, украинские власти не указывают своих бойцов в обменных списках, поэтому они решили остаться на российской территории.

Волонтер Марина Шифона рассказала, что это вторая встреча. Она назвала встречу масштабной, отметив присутствие большого количества людей. Волонтер уточнила, что к пленным приехали родные с Украины, а также те, кто эмигрировал в Европу. Встреча была устроена совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой, добавила Шифона.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Коцан заявил, что к началу СВО привела деятельность Владимира Зеленского и других украинских политиков. Он признался, что за Зеленского не голосовал.

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    Кристина Есикова
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