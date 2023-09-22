В центре Еревана начались задержания протестующих

РИА Новости: в Ереване у здания правительства Армении начались задержания

Полиция начала проводить задержания протестующих в центре Еревана у здания правительства Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецназ и сотрудники полиции пытаются оттеснить митингующих от здания кабинета министров.

Ранее стало известно, что на протестах задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. Кроме того, среди задержанных есть лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян.

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций называют премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем и требуют его отставки.