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23:37, 23 сентября 2023Наука и техника

Ученые рассказали об опасном последствии коронавируса

Lancet: затяжной COVID-19 может вызвать долгосрочные повреждения органов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Британские ученые сообщили, что затяжной COVID-19 может вызвать долгосрочные повреждения органов. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

В исследовании принимали участие 259 пациентов. По данным ученых, после госпитализации с коронавирусной инфекцией у пациентов был более высокий риск патологических изменений в двух или более органах, чем у контрольной группы.

Ранее ученые британского университета Лидса сообщили, что у мужчин из-за длительного коронавируса может меняться цвет ног при вертикальном положении тела. «Тридцатитрехлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют», — рассказали исследователи.

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    Марина Совина
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