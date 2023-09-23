Ученые рассказали об опасном последствии коронавируса

Lancet: затяжной COVID-19 может вызвать долгосрочные повреждения органов

Британские ученые сообщили, что затяжной COVID-19 может вызвать долгосрочные повреждения органов. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

В исследовании принимали участие 259 пациентов. По данным ученых, после госпитализации с коронавирусной инфекцией у пациентов был более высокий риск патологических изменений в двух или более органах, чем у контрольной группы.

Ранее ученые британского университета Лидса сообщили, что у мужчин из-за длительного коронавируса может меняться цвет ног при вертикальном положении тела. «Тридцатитрехлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют», — рассказали исследователи.