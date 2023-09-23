Клишина рассказала об ажиотаже в Майами из-за приезда Месси

Легкоатлетка Клишина рассказала об ажиотаже в Майами из-за приезда Лионеля Месси

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала в интервью YouTube-каналу «Спартака» об ажиотаже в Майами из-за приезда аргентинского футболиста Лионеля Месси.

«Безусловно, это было большое событие и сейчас является до сих пор. Огромное количество секций по футболу было уже открыто здесь, но открылось еще больше», — поделилась спортсменка, живущая в Майами. Клишина добавила, что из-за Месси теперь сложно купить билеты на матчи.

36-летний Месси стал игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.