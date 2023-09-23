В МИД Венгрии рассказали о гарантиях Лаврова

Глава МИД Венгрии Сийярто: Лавров гарантировал продолжение поставок нефти и газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров гарантировал Будапешту продолжение поставок нефти и газа. Его слова приводит ТАСС.

По итогам встречи с российским министром на полях Генассамблеи ООН, дипломат заявил, что снова получил гарантии от Лаврова о том, что «поставки продолжатся в соответствии с рамками контрактов».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что злится на украинские власти из-за высоких цен на транзит российской нефти, в связи с чем в его стране растет инфляция. В тоже время премьер понимает, что «несчастные украинцы» сражаются без денег, при этом двигаясь «в сторону продолжения войны».

В 2023 году Украина повышала тариф на транспортировку российской нефти для европейских покупателей уже трижды. Последнее изменение цен произошло 1 августа — стоимость транзита выросла на 23,5 процента, до 21 евро за тонну.