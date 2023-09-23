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19:14, 23 сентября 2023Мир

Лавров назвал Запад «империей лжи»

Глава МИД России Лавров назвал Запад «империей лжи» на выступлении в ООН

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», заявил глава МИД России Сергей Лавров на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он привел в пример неприятие принципа равноправия и тотальную недоговороспособность, которая, по его утверждению, стала «визитной карточкой» коллективного Запада.

«Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют», — высказался министр.

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    Валентина Шварцман
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