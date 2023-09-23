Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:58, 23 сентября 2023Среда обитания

Город в Индии затопило из-за сильных ливней

Индийский город Нагпур затопило из-за сильных ливней

Индийский город Нагпур затопило из-за сильных ливней. Кадры с места событий начали публиковать жители города, расположенного в штате Махараштра, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что из-за осадков вода начала смывать все на своем пути — люди плывут на лодках по улицам Нагпура, чтобы не утонуть, а некоторых сносит мощным потоком. Отмечается, что подобны ливни будут продолжаться — по прогнозу погоды осадки ожидаются в ближайшие 4-5 дней.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, повысило в десять раз риски сильных дождей в Греции, Болгарии и Турции, а также увеличило в 50 раз вероятность более мощных наводнений в Ливии.

Аналитики пришли к выводу, что за последнее время изменение погодных условий по всему миру привело к наращиванию силы выпадаемых осадков и увеличению мощности стихийных бедствий.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны рассказали об атаках ВСУ на Крым

    ISU сделал новое заявление по делу Валиевой

    Сына экс-президента Армении обвинили в избиении полицейских

    Город в Индии затопило из-за сильных ливней

    Свин Тимофей на выгуле в Москве попал на видео

    Премьер Ирака собрался приехать в Россию

    В России шестеро пожарных перевернулись на лодке после празднования для рождения

    В парке Севастополя нашли часть от сбитой украинской ракеты

    Сотрудник секс-шопа в Москве украл более ста тысяч рублей у руководства

    Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК Avenger в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости