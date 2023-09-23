Город в Индии затопило из-за сильных ливней

Индийский город Нагпур затопило из-за сильных ливней

Индийский город Нагпур затопило из-за сильных ливней. Кадры с места событий начали публиковать жители города, расположенного в штате Махараштра, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что из-за осадков вода начала смывать все на своем пути — люди плывут на лодках по улицам Нагпура, чтобы не утонуть, а некоторых сносит мощным потоком. Отмечается, что подобны ливни будут продолжаться — по прогнозу погоды осадки ожидаются в ближайшие 4-5 дней.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, повысило в десять раз риски сильных дождей в Греции, Болгарии и Турции, а также увеличило в 50 раз вероятность более мощных наводнений в Ливии.

Аналитики пришли к выводу, что за последнее время изменение погодных условий по всему миру привело к наращиванию силы выпадаемых осадков и увеличению мощности стихийных бедствий.