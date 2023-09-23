В ЛНР избрали главу региона

Депутаты Народного совета ЛНР избрали Пасечника на должность главы республики

Депутаты Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) единогласно избрали Леонида Пасечника на должность главы республики, до этого он занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона. Об этом сообщает ТАСС.

Инаугурация состоялась в центральном колонном зале Луганска. На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, представители власти, избиркома ЛНР и другие почетные гости.

В качестве подарка Кириенко вручил Пасечнику привезенное специальное издание Конституции Российской Федерации.

Ранее 23 сентября врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина избрали главой региона на пленарной сессии Народного совета.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В тот день Денис Пушилин указом президента был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР.