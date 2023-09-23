Роднина прокомментировала ситуацию с допингом Валиевой

Роднина заявила, что надо быть готовыми к любому решению по допинг-делу Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала дело о допинге россиянки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Хочется уже наконец-то узнать полную картину происходящего. А то никто ничего не говорит. Дело покрыто туманом», — заявила Роднина и добавила, что надо быть готовыми к любому решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Валиевой.

Ранее стало известно, что 26, 27 и 28 сентября Валиева примет участие в слушаниях CAS по видеосвязи. Фигуристка требует вернуть ей золото чемпионата России-2022 и не аннулировать результаты.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом ее лишили золота ЧР-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS и призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, но сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата.