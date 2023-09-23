«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби

«Спартак» со счетом 1:0 обыграл «Динамо» в матче девятого тура РПЛ

«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе красно-белых отличился нападающий Тео Бонгонда, поразивший ворота соперников на седьмой минуте матча.

«Спартак» после девяти матчей имеет в активе 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре красно-белые сыграют в Самаре с «Крыльями Советов». Бело-голубые в гостях встретятся с грозненским «Ахматом». Оба матча состоятся 1 октября.